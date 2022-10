Een bestuurder maakte het woensdag wel erg bont in Rotterdam-Delfshaven. De politie hield hem aan toen hij bellend achter het stuur zat. In zijn auto troffen de agenten vervolgens een blok geperste cocaïne met een straatwaarde van zo'n 3500 euro.

De politie controleerde de auto omdat de bestuurder aan het bellen was tijdens het rijden. In de auto zaten vier vrienden die met elkaar wat wilden gaan eten. De bijrijder bleek een hoeveelheid hasj bij zich te hebben. Toen de politie vervolgens de auto controleerde werd in een van de portieren een blok cocaïne van 51 gram gevonden. De bestuurder en inzittenden zijn aangehouden.

Voor de politie was de bestuurder een bekende. Amper drie weken geleden werd hij ook al aangehouden voor mobiel bellen achter het stuur.