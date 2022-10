Een 34-jarige man is in de nacht van woensdag op donderdag zwaargewond geraakt bij een steekpartij in een woning in Rotterdam-Zuid. Ook een 27-jarige man raakte gewond. De politie heeft een dertigjarige man aangehouden.

Het incident vond plaats aan de Flakkeesestraat in Rotterdam-Zuid. De politie ontdekte de steekpartij op bijzondere wijze. Rond 3.30 uur kwam een agent een gewonde man tegen ter hoogte van politiebureau Zuidplein. Het ging om het 34-jarige slachtoffer. Hij zat onder het bloed en had een steekwond aan zijn arm. Hij vertelde dat hij in een woning aan de Flakkeesestraat was neergestoken en vervolgens was weggerend om hulp te zoeken. Ook omschreef hij hoe de verdachte eruitzag. 30-jarige aangehouden Agenten vertrokken daarop direct richting de woning aan de Flakkeesestraat. Daar troffen ze de man aan die voldeed aan het signalement dat het slachtoffer had gegeven. Het ging om een dertigjarige man. Hij is aangehouden en zit vast. De 34-jarige zwaargewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij ligt daar nog steeds.

