Het autoverkeer in en rond Rotterdam had donderdag te maken met flinke vertragingen door de sluiting van de Maastunnel in combinatie met werkzaamheden aan enkele lokale wegen. De belangrijke verkeersader was enige tijd dicht vanwege een veiligheidsoefening. De Maastunnel is inmiddels weer open.

De omleidingsroutes in de stad, die onder meer via de Erasmusbrug lopen, staan goed als vol. Ook op vrijwel alle snelwegen naar Rotterdam staan files, meldt de ANWB. De vertragingen lopen op tot meer dan een half uur. Het is voor Rotterdam verplicht om minimaal een keer per vier jaar een veiligheidsoefening te houden. Het ongemak zou nog zeker tot 20.00 uur duren, maar omdat er meerdere ongelukken rond Rotterdam plaatsvonden, werd het wel erg druk in de stad. De tunnel ging daarom om 17 uur weer open. Volgens een woordvoerder van Stadsbeheer wordt de oefening door de Veiligheidsregio geëvalueerd. "Er wordt bekeken of er genoeg geoefend is of dat een deel van de oefening opnieuw uitgevoerd moet worden." De tunnel gaat om 22.00 uur wel weer in zuidelijke richting dicht tot vrijdagochtend 6.00 uur vanwege onderhoudswerkzaamheden, meldt verkeersdienst Rotterdam Onderweg. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Lees ook het premiumartikel van onze partner Flink gat in glazen dak van kassencomplex: vliegtuig verliest stuk gereedschap

Esteban (36) werd op klaarlichte dag, in het bijzijn van spelende kinderen, doodgestoken