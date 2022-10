Raadsleden zijn er niet gerust op dat de gemeente Rotterdam zich niet nóg een keer verslikt in het complex vastgoedspel rond het Schiekadeblok. In beslotenheid werden ze bijgepraat over de risico's van zaken doen met ontwikkelaar Luc Smits.

Onderhandelen met een projectontwikkelaar die de gemeente eerder te slim af - dat gegeven zorgt bij enkele raadsleden voor de nodige zorgen. Bijvoorbeeld bij VVD-raadslid Diederik van Dommelen, bleek woensdag in het debat over het bestemmingsplan van het Schiekadeblok.

"We hebben een verleden in het Schiekadeblok, en er zijn een aantal particuliere eigenaren met belangen. Wat zijn precies de juridische risico's voor de gemeente?" vroeg hij voorzichtig aan wethouder Chantal Zeegers (stedelijke ontwikkeling, D66). Zoals eerder gemeld is de gemeente momenteel in gesprek met Luc Smits. In 2015 werd hij nog verbannen uit het Schiekadeblok, maar hij blijkt nog altijd een cruciaal stukje grond te bezitten. Dat is de spoorstrook, die wel tientallen miljoenen euro's waard is.

Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam

Over het algemeen zijn de raadsleden tevreden over de plannen

die voorliggen om het Schiekadeblok nieuw leven in te blazen met kantoren en 650 woningen, waarbij wordt gepoogd om het 'rauwe en culturele karakter' van het huidige gebied intact te houden. Maar de vraag die Van Dommelen stelde, bleek een gevoelige. Het openbaar overleg moest worden geschorst om de raadsleden in beslotenheid bij te praten, omdat het persoonlijke en financiële informatie betreft.

Na afloop kon het bezorgde VVD-raadslid niet ingaan op de besproken details. Of hij overtuigd is? "Er worden nog een aantal vertrouwelijke stukken ter inzage gelegd. Die ga ik eerst goed doornemen voordat wij over het bestemmingsplan besluiten", aldus Van Dommelen.