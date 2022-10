Het duikersteam van de brandweer heeft woensdagochtend een man en zijn hond gered, nadat zij in de kanovijver bij de Rottemeren in Bleiswijk beland waren.

De man zwom met zijn hond naar het eilandje in de drie tot 4 meter diepe vijver, een afstand van zo'n tien tot twintig meter.

Vier duikers van de brandweer brachten de man en de hond op een plank zwemmend terug naar de wal. De man is nagekeken in een ambulance. Maar hij mankeerde niets en was ook niet onderkoeld, aldus een woordvoerder van de brandweer.

Waardoor de man en hond in het water belandden, is niet duidelijk.