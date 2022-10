Helaas voor alle nachtbrakers in deze regio, de BOB-bus rijdt nog steeds niet. De nachtbussen van de RET stopten toen corona uitbrak, maar zijn sindsdien nooit meer uit de remise gekomen. Nu is het een tekort aan personeel dat de vervoerder parten speelt.

Het is ook niet te zeggen wanneer de nachtbussen weer rijden. Wetende dat de RET wegens gebrek aan personeel nu al moet snijden in de dienstregeling overdag, kan dat nog wel even duren. Zeker omdat de vervoerder het openbaar vervoer overdag voorrang geeft.

"We snappen heel goed dat mensen de BOB-bus missen, er komen regelmatig vragen over binnen, maar we hebben helaas op dit moment het personeel niet", zegt RET-woordvoerder Diana van Stijn.

De RET is al blij dat het lukt om sinds kort de weekendmetro weer te laten rijden. Dat zijn de late ritten op vrijdag- en zaterdagavond en 's nachts. Om 01.15 uur kun je bijvoorbeeld op Beurs nog de metro naar Spijkenisse pakken. "Die dienstregeling kregen we rond en dus rijdt sinds augustus de weekendmetro weer. Die reed ook niet meer sinds corona."

Voor de BOB-bussen werden altijd chauffeurs ingehuurd bij de RMC, de Rotterdamse Mobiliteit Centrale. Ook daar zitten ze krap in de mensen, legt de RET uit. "Het personeelstekort speelt overal in het land. Zodra alles weer op orde is, passen we eerst de gewone dienstregeling aan. We hebben helaas geen zicht op wanneer de BOB-bussen weer rijden."

De nachtbussen reden op vrijdag- en zaterdagnacht en sloten aan op de nachttreinen van de NS en de ritten van de RET. Ideaal om na het uitgaan tot in de kleine uurtjes thuis te komen, want ook regiogemeenten zoals Brielle, Ridderkerk, Lansingerland, Maassluis en Capelle aan den IJssel werden aangedaan.

Voorlopig is het dus een kwestie van alternatief vervoer regelen als je tot laat uitgaat. Of wachten op de eerste rit.