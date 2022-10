Coffeeshop De Grasspriet aan de Slaghekstraat in Rotterdam-Feijenoord is in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw het doelwit geweest van een aanslag. Dat maakte de politie dinsdag bekend. Familieleden van de eigenaar van het pand waren er snel bij en hielden zelf de verdachte aan. De politie heeft hem daarna meegenomen naar het bureau. Het gaat om een zestienjarige jongen uit Amsterdam.

Er is niemand gewond geraakt. De zaak is op last van de burgemeester gesloten, valt te lezen op een briefje dat aan de beschoten ruit is geplakt. De woordvoerder van burgemeester Aboutaleb bevestigt de sluiting, die twee weken duurt. Naast de briefjes zijn twee kogelinslagen te zien. Na het onderzoek in de nacht van donderdag op vrijdag − het incident vond rond 3.00 uur 's nachts plaats − is er een vuurwapen gevonden in de buurt van de coffeeshop.

Later in die nacht heeft de politie een tweede verdachte aangehouden. Het gaat om een negentienjarige man uit Haarlemmermeer. Hij zou de bestuurder zijn geweest van een voertuig dat vlak na de schietpartij is weggereden. Zijn rol wordt nog onderzocht.

Tweede keer in een korte tijd

Vorige maand ging het ook mis bij De Grasspriet. Toen raakte de ruit van de coffeeshop zwaar beschadigd nadat er een vuurwerkbom afging. Door rondvliegende glasscherven liepen ook meerdere auto's schade op. Door de luide knal zat de schrik er toen goed in bij de omwonenden. Een bovenbuurman vertelde dat hij erg bang was en niet meer kon slapen van de schrik.

De eigenaar van de coffeeshop wil geen commentaar geven. Donderdag wordt er in de Rotterdamse politiek gesproken over de vele beschietingen en explosies bij panden in de stad.