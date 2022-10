Onder de schuilnaam van de bekende illusionist 'Hans Klok' probeert de 23-jarige Rotterdammer T.D. afgelopen juni een vuurwapen te verkopen, gemaakt met een 3D-printer. Wat hij niet doorheeft, is dat juist hij voor de gek wordt gehouden. De kopers bij de McDonald's in Capelle aan den IJssel zijn twee undercoveragenten van de politie, die gespitst is op dit nieuwe wapenfenomeen.

Justitie neemt de poging om het geprinte semiautomatische vuurwapen te verkopen, hoog op. "Met dit soort wapens worden liquidaties gepleegd'', stelt de aanklager dinsdag bij de Haagse rechtbank. D. hoort vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, tegen zich eisen. Zijn goede vriend K.R. (ook 23 jaar), die hem zou hebben geholpen, negen maanden, waarvan drie als stok achter de deur.

Volgens verdachte D. ligt het wapen, samen met patronen en een geluiddemper, maandenlang onder zijn bed in het ouderlijk huis. Hij heeft het gekregen van een kennis die geen vaste woonplek had. Om te bewaren. "Ik kende hem van vroeger.''

Bang om naam kennis te noemen

Wie dit dan was, wil D. niet zeggen. Tot frustratie van de officier van justitie, want misschien heeft deze kennis nog veel meer wapens uit een 3D-printer die kunnen worden gebruikt voor moorden of bedreigingen.

Als deze kennis onvindbaar blijkt, zet D. het in de verkoop, terwijl hij het ook bij een inleveractie aan de politie had kunnen geven of ergens in het water had kunnen gooien. In de berichtenapp Telegram post hij een foto van het semiautomatische wapen onder de naam 'Hans Klok', de bekende illusionist. Het type van het geprinte wapen is FGC, wat staat voor Fuck Gun Control. De prijs: 2700 euro.

In het donker op de parkeerplaats

Met twee kopers maakt hij een afspraak. Een onbekende man en vriend R. rijden naar winkelcentrum Alexandrium, waar ze de kopers zien. De inschatting van R: ze zijn betrouwbaar. De verkoop kan doorgaan in het donker op de parkeerplaats van de McDonald's, omdat er bij het Alexandrium te veel camera's zijn.

Toch waarschuwt de vriend wapeneigenaar D. op te letten. 'Hij kan je klare', is de waarschuwing per app. Beroven dus, in straattaal. Hij moet het geld goed voelen en ruiken om te weten of het echt is. Dat het een pseudokoop is, waarbij twee undercoveragenten hem erin luizen, weet zijn vriend natuurlijk niet. D. wordt op heterdaad gearresteerd.

'Ik ben stom geweest'

Keer op keer herhalen de twee twintigers bij de rechter dat ze stom zijn geweest. De ene zegt dat hij zijn vriend niet had moeten helpen, hoofdverdachte D. zegt dat hij het wapen nooit had moeten verkopen.

Beiden hebben nog geen strafblad en naar eigen zeggen ook geen ervaring met 'duistere zaken'. Ze wonen nog bij hun ouder(s), hebben diploma's en werk. Al doen ze zich 'onschuldig' voor, ze hebben wel geprobeerd een wapen te verkopen met munitie en een geluidsdemper, betoogt de officier van justitie.

Relatief nieuw fenomeen

De opkomst van zulke wapens uit een 3D-printer is een 'relatief nieuw fenomeen' waar de politie eerder dit jaar al voor waarschuwde. Het is makkelijker om aan zo'n wapen te komen, dat overal door een 3D-printer kan worden gemaakt, dan dat je als handelaar contacten in het buitenland moet hebben. Verleden jaar werden in een woning in Rhoon nog negen 3D-printers gevonden waarmee vuurwapens werden gemaakt.

Naast dat criminelen zo makkelijker een aankoop kunnen doen, zijn de wapens ook nog eens gevaarlijk. Ze kunnen in de hand ontploffen. Het wapen dat D. wilde verkopen, bleek ook slecht te werken. Het NFI moest 21 pogingen doen om met vier patronen te schieten.

De uitspraak is op dinsdag 18 oktober.