Drie maanden na het ingaan van het voederverbod in Rotterdam is nog niet één boete uitgeschreven. Intussen neemt de rattenoverlast toe, juist een van de redenen om het voederverbod in te voeren.

In Rotterdam is het voeren van stadsdieren als eenden, duiven en ganzen sinds 1 juli verboden in de openbare ruimte. Wie dat toch doet, riskeert een boete van honderd euro. Maar dat is na drie maanden nog niemand overkomen, zegt een woordvoerder van Stadsbeheer. "Het gebeurt wel dat mensen erop worden aangesproken, maar vaak blijkt dat ze nog niet op de hoogte zijn van het verbod", aldus de woordvoerder. "Als we de indruk hebben dat mensen doelbewust het verbod aan hun laars lappen, treden we wel op. Maar dat is tot nu toe niet gebeurd."

Eén van de belangrijkste redenen om het verbod in te voeren, was het tegengaan van overlast door plaagdieren. Etensresten trekken namelijk ratten, muizen en meeuwen aan, en die zorgen weer voor veel overlast. Volgens Leefbaar Rotterdam-raadslid Benvenido van Schaik neemt de rattenoverlast explosief toe: hij zegt verontruste berichten uit verschillende wijken te krijgen en heeft een debat aangevraagd, onder de noemer 'Laat Rotterdam geen Ratterdam worden'. "Nu de koude maanden voor de deur staan, zoeken veel ratten hun heil bij Rotterdammers thuis."

Hij wil weten waarom nog geen boetes zijn uitgeschreven. "Het kan niet zo zijn dat Rotterdammers de dupe worden van mensen die regels aan laars lappen", aldus Van Schaik. Het voederverbod is ingesteld op voorstel van de Partij voor de Dieren, die het vorig jaar opperde in een motie die werd aangenomen. Tot 1 juli gold op sommige plekken al een lokaal verbod.