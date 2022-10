Twee personen zijn in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt bij een steekincident in Rotterdam. De politie kreeg de melding binnen van een RET-medewerker die op het stationsplein in Schiedam twee gewonden zag zitten. Een van hen is gestoken. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

Waar het steekincident heeft plaatsgevonden in Rotterdam wordt nog onderzocht. "Dat kunnen we nu nog niet zeggen", aldus een politiewoordvoerder. Het is ook nog niet duidelijk wat er precies aan de steekpartij vooraf is gegaan. De politie heeft de zaak in onderzoek en is zoek naar getuigen die meer weten over dit incident. Er is nog niemand aangehouden. Lees ook deze premium artikelen van onze partner Marinus (94) verloor zijn vrouw en twee dochters: ‘Heb gegild van verdriet’

