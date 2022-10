De politie heeft maandagochtend een 29-jarige man uit Lelystad aangehouden toen hij op de Bovendijk in Rotterdam-Noord zijn broek liet zakken en zijn geslachtsdeel toonde. Dit deed hij ook aan een politieman in burger, die vervolgens zijn collega's belde en de man aanhield.

De man bleek al eerder aangehouden, maar door gebrek aan het bewijs kon de zaak destijds niet worden rondgemaakt. "Toen er opnieuw meldingen binnenkwamen over deze man, zijn wij hem weer in de gaten gaan houden en uiteindelijk hebben we hem maandagochtend aan kunnen houden", vertelt een politiewoordvoerder.

Na onderzoek blijkt de man ook nog verdachte te zijn in twintig andere zaken van het afgelopen jaar. "Hij heeft dus niets geleerd van zijn vorige aanhouding", aldus de politie.