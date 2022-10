De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een alcoholcontrole gehouden in Rotterdam-Delfshaven. Van de 300 bestuurders die moesten blazen, bleken er 24 te diep in het glaasje te hebben gekeken.

Bij vijf bestuurders was de hoeveelheid alcohol zo hoog dat hun rijbewijs is ingevorderd. De politie betrapte verder twee bestuurders die onder invloed waren van drugs en één bestuurder die nog een gevangenisstraf van zeven dagen moest uitzitten. Ook werd er iemand aangehouden voor het beledigen van een agent.