Voor de negende keer strijkt de Harbour Run zondagmiddag neer in de Rotterdamse haven. Tijdens de obstakelrun rennen in totaal 6000 deelnemers 6 of 10 kilometer door de haven en komen ze onderweg allerlei havengerelateerde obstakels tegen.

Duizenden deelnemers wagen een poging zich een weg te banen langs schepen, kranen, containers en havenloodsen. Op het 6 kilometer lange parcours komen de renners achttien verschillende obstakels tegen, op het 10 kilometerparcours maar liefst vierentwintig. "Veel deelnemers waren bij de start benieuwd of ze het wel zouden halen, maar tot nu toe hebben gelukkig de meesten het gehaald", vertelt Lotte Knuif van de organisatie. Boudewijn Siemons, directeur COO bij Havenbedrijf Rotterdam, en Natasja Jongenotter, directeur van het Ronald McDonald Huis in Rotterdam, mochten dit jaar het startschot voor de obstakelrun geven. Inmiddels staan zij aan de kant om de renners toe te juichen en zit de sfeer er heel goed in. "Het helpt ook dat het voor het eerst in jaren niet regent", lacht Knuif. De Harbour Run is volgens de organisatie een sportieve manier om Rotterdammers kennis te laten maken met de Rotterdamse haven, die normaal gesproken gedeeltelijk is afgesloten voor publiek.