Nu de coronacijfers langzaam stijgen, vreest het RIVM dat het begin van de verwachte Covid-najaarsgolf is begonnen. De GGD Rotterdam-Rijnmond merkt ook een toename van het aantal positieve testen.

Reden tot paniek is er vooralsnog niet, maar: "Het najaar komt er weer aan en je kunt maar beter goed voorbereid zijn", benadrukt Irene Warbout van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Volgens de recentste cijfers zijn er op dinsdag 27 september 173 positieve testen gemeld in de regio Rotterdam. Een maand geleden waren er dat nog gemiddeld 100 per dag.

"We zien inderdaad een lichte stijging van het percentage positieve testen in teststraten", bevestigt Warbout. Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis belandt, stijgt ook licht, maar het aantal patiënten op de intensive care noemt zij 'gelukkig nog relatief klein'.

De toename van het aantal besmettingen komt niet onverwacht. "Bij veel virussen, zoals verkoudheidsvirussen, griep en ook corona, zien we een seizoensgebonden stijging. Door de herfst, de kou en het slechte weer gaan mensen weer meer binnen zitten en ventileren ze minder goed, waardoor het virus zich makkelijk kan verspreiden en de besmettingen dus weer oplopen."

Geen reden tot paniek. Maar, waarschuwt Warbout, het najaar is net begonnen. "Je kunt maar beter goed voorbereid zijn. Het blijft belangrijk om de algemene adviezen op te volgen zoals afstand bewaren bij kwetsbare groepen, een zelftest doen bij klachten en thuis te blijven bij een positieve test. Wij blijven mensen aanraden om de boosterprik of herhaalvaccinatie te halen als ze die nog niet hebben. Vooral degenen die een kwetsbare gezondheid hebben."