Het Erasmus MC zoekt vijfhonderd Rotterdammers die willen meehelpen een gevaarlijke bacterie de wereld uit te helpen. In ons land is er nog nauwelijks iemand ziek van geworden, maar het staat hoog in het lijstje van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO van levensbedreigende infecties.

Het gaat om de Pseudomonas-bacterie. Die is resistent (ongevoelig voor antibiotica) en daardoor lastig te bestrijden. Wie gezond is, zal weinig last van de bacterie ondervinden. Wie een zwakker gestel heeft, bijvoorbeeld vanwege kanker of een longaandoening, kan echter ernstige infecties oplopen.

Er is nu een wereldwijd onderzoek opgezet dat vanuit het Erasmus MC wordt geleid. Onder meer door lichaamskweekjes van vijfhonderd Rotterdammers te onderzoeken, hopen de wetenschappers meer te weten te komen over deze bacterie die bezig is aan een wereldwijde opmars.

Juliëtte Severin en Anneloes van Veen, onderzoekers bij de afdeling Medische microbiologie & Infectieziekten, willen in kaart brengen hoe en hoe snel de bacterie zich verspreidt. "Die informatie hebben we nodig om hem vervolgens te stoppen. We weten er nu nog heel weinig van, behalve dat infecties met deze bacterie moeilijk te behandelen zijn en dat hij kan overleven in een waterige omgeving."

"Momenteel zorgt de bacterie vooral in ontwikkelingslanden voor problemen", aldus Severin en Van Veen. "Daar verspreidt hij zich razendsnel. In Nederland lijkt de situatie redelijk onder controle. Maar het vormt wel een bedreiging voor plekken, waar mensen komen die verzwakt zijn, zoals ziekenhuizen."