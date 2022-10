Een 42-jarige Zuid-Amerikaanse man is donderdag ontsnapt uit een woning in Den Haag, waar hij vermoedelijk bijna drie weken is vastgehouden. De man stapte op 8 september bij Rotterdam Centraal in een auto met drie mannen en verdween daarna van de radar, totdat hij zich donderdag zwaargewond meldde bij politiebureau Zuiderpark in Den Haag.

De Zuid-Amerikaan vertelde aan de politie dat hij een lange tijd was vastgehouden in een woning en donderdag rond 9.30 uur wist te ontsnappen door uit een raam van de woning te springen. Hij kwam hierbij in een parkje terecht en wist te vluchten naar het politiebureau. Uit onderzoek is gebleken dat de woning waar hij uit is gesprongen vermoedelijk in de omgeving van de Bellamystraat, Nieuwlandstraat, Pieter Langedijkstraat en de Betje Wolffstraat moet staan.

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd en er is nog niemand aangehouden. Wat de rol is van de drie mannen in de auto, waarin het slachtoffer donderdag 8 september is gestapt, is eveneens onduidelijk. "We weten op dit moment niet wie zij zijn en wat hun rol is geweest in dit incident", aldus een politiewoordvoerder. "We zijn nog druk bezig met het onderzoek."