Dankzij alerte getuigen en een goede samenwerking met beveiligers kon een overvaller donderdag op de Lijnbaan in het centrum van Rotterdam worden aangehouden. De man was in het bezit van een mes.

Rond 16.45 uur kwam bij 112 een melding binnen dat op de Lijnbaan een man met een mes was gesignaleerd. Beveiligers hielden de verdachte man in de gaten totdat de politie was gearriveerd en hij kon worden aangehouden.

Even daarvoor bleek een supermarkt aan de Lijnbaan te zijn overvallen. Volgens die melding had een man met een mes een geldbedrag buitgemaakt en was hij de winkel uitgelopen. Onderzoek wees uit dat het om dezelfde man ging. Hij is door de politie naar het bureau overgebracht.