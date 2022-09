Rotterdam gaat op zoek naar een plek in de stad voor een eerbetoon aan oud-burgemeester Bram Peper. Meerdere partijen riepen op om een straat, plein, brug of een steegje -waar Bram Peper zelf ooit naar verwees- naar hem te vernoemen.

"Bram Peper heeft ontzettend veel betekend voor Rotterdam", zegt Tim de Haan (D66) die samen met zes andere partijen een motie indiende voor een gedenkplek. "Rotterdam had een ingewikkelde relatie met hem, maar na zijn overleden kwam meer reflectie op zijn betekenis voor de stad. Hij is een belangrijke schakel geweest voor de haven- en werkmansstad zoals die nu is."

De Haan verwijst ook naar de symbolische rol die de voormalige burgemeester had bij de realisatie van de Erasmusbrug. "Hij is onmisbaar geweest in het slaan van een brug van Noord naar Zuid."

Kort ziekbed

Wethouder Vincent Karremans kwam met een toezegging om op zoek te gaan naar een geschikte plaats voor een gedenkplek. Eerder riepen enkele raadsleden ook op om de nieuwe oeververbinding tussen Noord en Zuid naar hem te vernoemen.

Bram Peper was tussen 1982 tot 1998 burgemeester van Rotterdam. Daarna werd hij minister van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet-Kok. Hij overleed op 20 augustus 2022 na een kort ziekbed. Hij werd 82 jaar.