Een auto aan de Evenaar in Rotterdam-Oosterflank is in de nacht van woensdag op donderdag volledig uitgebrand.

De brandweer heeft sloopwerkzaamheden moeten verrichten om de brand te kunnen bestrijden. Het voertuig kan als verloren worden beschouwd. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting en heeft een onderzoek ingesteld. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam