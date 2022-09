De Rotterdamse GroenLinks-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de situatie in Iran. De onrust die daar ontstaan is na de dood van een jonge vrouw vraagt volgens de partij om 'stadsdiplomatie'.

Raadsleden Larissa Vlieger en Mina Morkoç vragen het stadsbestuur zich uit te spreken tegen onderdrukking van de Iraanse bevolking. In hun ogen zou Rotterdam door middel van 'stadsdiplomatie' een rol kunnen spelen. "Jullie begrijpen hopelijk hoeveel dit voor mij betekent", zegt een geëmotioneerde Morkoç op Twitter.

In Iran wordt al dagen gedemonstreerd naar aanleiding van de dood van Mahsa Amini. De 22-jarige vrouw stierf eerder deze maand nadat ze was gearresteerd voor het overtreden van de strenge kledingvoorschriften in het land − ze weigerde haar hoofd te bedekken.

De raadsleden van GroenLinks hopen dat Rotterdam de protesten in Iran openlijk steunt door een afbeelding van Amini op het grote scherm in de hal van Rotterdam Centraal of het stadhuis te projecteren. Vlieger: "In solidariteit vragen wij om snel actie te ondernemen! Als het aan ons ligt schijnt er vanavond nog een foto van Mahsa op het stadhuis."

In andere steden in Nederland worden momenteel soortgelijke steunbetuigingen opgezet. Zo was er zondag een bijeenkomst op het Domplein in Utrecht om steun te betuigen aan de demonstranten in Iran en wordt deze week op het gebouw van het Amsterdamse EYE Filmmuseum ook de afbeelding van Mahsa Amini geprojecteerd.