Rond 13.30 uur is een automobilist op de A15 op het Vaanplein bij de afslag naar Zuidplein op een scharende vrachtwagen met een oplegger gebotst. Volgens de politie is er minimaal één persoon gewond, maar deze persoon was wel bij kennis.

De twee inzittenden zijn uit de geraakte auto gekomen volgens het meldsysteem van de brandweer. De hele afrit richting Ridderkerk is afgesloten. De traumahelikopter is ingezet. Deze landde een kwartier na de eerste melding. Ook zijn er twee ambulances uitgerukt. Het vrijmaken van de weg en het bergen van de voertuigen duurt tot 20.00 uur, meldt Rijkswaterstaat. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam