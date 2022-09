Bewoners van de Streefkerkstraat in Rotterdam-Heijplaat schrokken van een oefening van de politie vorige week woensdag waarbij een stuk of tien gewapende mannen een leegstaand pand binnenvielen. "Iemand had bijna 112 gebeld."

"Het leek wel een aflevering van Narcos", schrijft D66-raadslid Ingrid van Wifferen in dinsdag gepubliceerde raadsvragen aan de burgemeester hierover. "Voor bewoners was dit een shockerende ervaring. Ze wisten niet dat het een oefening was. Ze waren daarover niet vooraf ingelicht."

"Het was al donker", vertelt bewoner Bas Waars van de Streefkerkstraat "Rond 19.30 uur reed er ineens een grote zwarte auto voor een huis dat al een paar weken leeg staat. Een grote zwarte bak, die niet in onze straat thuishoort. Ik woon er tegenover dus ik zag alles. Er kwam een man met een stapel lakens uit. Hij ging het huis in. Daarna dook er ineens een half leger zwart geklede politiemannen met helmen op en wapens. ME'ers, denk ik. Die gingen ook naar binnen. De man die de lakens bij zich had kwam toen weer naar buiten. Hij ging in zijn auto zitten en reed een meter vooruit, en een meter achteruit. Doofde de lampen en bleef in zijn auto zitten."

De lakens hadden ze voor de ramen gehangen. Plotseling scheen er een hele felle lamp vanachter die lakens, zegt Waars. "Bewoners die langsliepen, zagen daardoor alleen een soort schimmenspel van wat zich in het huis afspeelde. Daarna werd er iemand gearresteerd die met opgeheven armen het huis uit kwam."

Volgens Van Wifferen schrokken de bewoners in de straat zo erg dat een van hen zelfs bijna 112 belde. Dat blijkt Waars te zijn. "Laat de politie de volgende keer gewoon een briefje in de bus doen", zegt Waars. "Dan weten wij dat er een oefening gaande is."