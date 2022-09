Rotterdam is de minst duurzame stad van Europa om naar toe te gaan voor een stedentrip. Dat concludeert Bounce, een bedrijf dat in grote Europese steden diensten aanbiedt voor kortdurende opslag van bagage, na een onderzoek onder 28 steden.

In het onderzoek vergeleek Bounce de steden op basis van CO2-uitstoot, luchtvervuiling, lichtvervuiling tijdens de nachtelijke uren, hoeveel groene energie er gebruikt wordt, hoeveel mensen er te voet, per fiets of met het ov reizen en hoe groen hotels en restaurants er zijn.

Vooral de CO2-uitstoot en luchtvervuiling maken de stad, die bekendstaat om haar moderne architectuur, weinig duurzaam, concluderen de onderzoekers. Belangrijke oorzaak daarvan is dat de uitstoot van de bedrijven in de haven bij Europoort meetelt.

Rotterdam niet in trek bij fietsers en wandelaars

Hoewel de laatste jaren meer gefietst wordt in de stad scoort Rotterdam ook op dat punt middelmatig. Alleen Lissabon, Istanboel en Belgrado scoren op dat punt slechter.