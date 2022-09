De politie heeft afgelopen zondag een 41-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden die ervan verdacht wordt 14.500 euro te hebben gepind met de pas van een 87-jarige vrouw die ze van haar gestolen had. De verdachte was haar hulp in de huishouding.

De 87-jarige dame was haar pinpas deze zomer kwijtgeraakt. Een familielid zag daarna dat er in korte tijd grote bedragen mee gepind waren. Uit beelden van camera's bij de geldautomaten waar met de pas gepind was bleek dat de hulp de grote bedragen had opgenomen. Toen de politie haar fouilleerde had ze de inmiddels geblokkeerde pas van haar opdrachtgeefster op zak.