Een TUI-vlucht van Rotterdam naar Fuerteventura, een van de Canarische Eilanden, is vanmorgen binnen een uur na vertrek teruggekeerd nadat de kist was geraakt door de bliksem.

Vlucht OR 1611 vertrok vanmorgen om 11.00 uur vanaf Rotterdam The Hague Airport voor een trip van bijna vijf uur naar de vakantiebestemming. Op radarbeelden is te zien dat de piloot al binnen een uur (bij de oostkust van Engeland) omkeerde en terugvloog naar Rotterdam. Inmiddels staat het toestel daar aan de grond.

Een woordvoerder van TUI bevestigt desgevraagd berichten dat er sprake was van blikseminslag tijdens de vlucht. Ook werd volgens haar een klap gehoord aan boord. Daarop besloot de piloot om 'voor de zekerheid' terug te vliegen naar Nederland. Daarbij speelde wellicht een rol dat het toestel pas kort onderweg was.

"Op zich kan een vliegtuig een blikseminslag hebben", aldus de zegsvrouw. Daarna vindt altijd wel op het eerstvolgende vliegveld een verplichte controle van het toestel plaats. Ook worden andere piloten geïnformeerd. Het gaat hier om een gehuurd vliegtuig van een Canadese maatschappij.

Ieder verkeersvliegtuig wordt één tot twee keer per jaar getroffen door een blikseminslag. Zo'n gebeurtenis gaat vaak gepaard met veel energie. De constructie van een vliegtuig is zo gemaakt dat als er een inslag plaatsvindt de elektriciteit naar de bliksemafleider, bijvoorbeeld aan het eind van de vleugel, wordt geleid.

Eerder deze maand moest een TUI-toestel dat onderweg was van het Turkse Antalya naar Rotterdam een noodlanding maken op de luchthaven van de Roemeense hoofdstad Boekarest, vanwege een kapotte ruit.