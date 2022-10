De politie heeft maandagmiddag vlak voor 13.00 uur een man aangehouden die zijn auto had vastgereden op het beton in de trambak van de Erasmusbrug, die tussen de autowegen in ligt. Hij wordt ervan verdacht te hebben gereden onder invloed.

De trams kunnen daardoor zeker een uur niet over de Erasmusbrug rijden. Ze moeten wachten tot de auto weggetakeld is. Er raakte niemand gewond. Het is niet duidelijk hoe de man in de trambak beland is, zei een woordvoerder van de politie. Mogelijk was de weg glad door de stromende regen. "We zoeken getuigen. Wie iets gezien heeft, kan zich bij ons melden."