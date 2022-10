Hij gooide bij een ruzie met zijn vrouw zijn bloedeigen kind van de eerste etage van een flat in Ridderkerk. Daarvoor moet de 45-jarige Mohamed el K. volgens de Rotterdamse rechtbank boeten. De vader kreeg vandaag een celstraf van achttien maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

In hun vonnis spraken de rechters hun afschuw uit over het voorval op zondagavond 5 januari 2019, dat volgens hen leidde tot 'verdriet en afgrijzen'. "Verdachte heeft zijn zoontje, een kindje van destijds net 1 jaar oud, over de reling van de galerij van de eerste etage van een flatgebouw gegooid. Een zeer ernstig feit. Het kleine kind was weerloos en bovendien volledig afhankelijk van de verdachte aan wie op dat moment de zorg voor hem was toevertrouwd."

Bij de worp vanaf het balkon tuimelde het zoontje 4 meter naar beneden. Hij raakte gewond en werd met gillende sirenes naar het ziekenhuis gebracht. Onderweg kreeg het kind nog een hartstilstand, maar hij overleefde.

Volgens de rechters was sprake van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, maar niet van een poging tot moord. Daarvoor was de hoogte van de etage volgens hen te beperkt. "Het was niet reëel dat het kind zou overlijden", oordeelden ze.