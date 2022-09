Twee mannen zijn zondagochtend bij een steekincident op het Weena ernstig gewond geraakt. Zij zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Twee andere mannen sloegen op de vlucht in een auto, maar werden een korte tijd later aangehouden. Ook één van de slachtoffers is aangehouden als verdachte.

Vooraf aan de steekpartij vond een ruzie plaats tussen twee mannen. Een derde man sprong tussen de ruziemakende mannen, maar werd vervolgens mishandeld en raakte hierbij ook gewond. Hij kon ter plekke behandeld worden en hoefde niet naar het ziekenhuis.

Het onderzoek is in volle gang. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.