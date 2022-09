Honderden mensen hebben zaterdag gedemonstreerd op het Stationsplein voor Rotterdam Centraal tegen de Iraanse regering en voor vrouwenrechten.

Ze voerden actie uit solidariteit met demonstranten in Iran die de straat op gingen na de dood van Mahsa Amini. Een aantal vrouwen stak tijdens het protest hun hoofddoek in brand.

De 22-jarige Amini stierf nadat ze was opgepakt door de religieuze politie in Teheran. Ze zou zich niet goed hebben bedekt en daarmee de kledingvoorschriften in het streng-islamitische land hebben overtreden.

In Rotterdam was de actie op het Stationsplein georganiseerd door Koerdische partijen. Daar kwamen ongeveer tweehonderd mensen op af, zegt Farshad Moradian, een van de organisatoren. "Het protest verliep goed. We willen opkomen voor de Koerdische mensen in Iran op dit moment."

Een aantal vrouwen stak uit solidariteit spontaan hun hoofddoek in brand. Zij wilden hiermee de vrouwen in Oost-Koerdistan en Iran steunen. Het in brand steken van de hoofddoeken was volgens de politie niet de bedoeling. "We vroegen daarna om dit niet meer te doen", aldus Moradian. Tijdens het protest werden leuzen geroepen als 'vrouw, leven, vrijheid.'