In de Folkert Elsingastraat in de wijk Het Lage Land (Prins Alexander) komen ongeveer 250 appartementen. Het gaat om een mix van woningen in zowel grootte als prijs waarin ook bewegen een belangrijke rol speelt. MIX is de naam van het nieuwbouwproject.

Er komen woningen van 50 tot aan 120 vierkante meter. De appartementen hebben een gezamenlijke binnentuin en parkeerplekken voor zowel auto's als (bak)fietsen. Het nieuwbouwproject richt zich op verschillende groepen Rotterdammers. Denk aan starters, maar ook aan ouderen en gezinnen. De verdeling huur- en koopwoningen is nog niet helemaal bekend. Wel is duidelijk dat er in ieder geval koopwoningen komen. Naast wonen speelt bewegen een belangrijke rol in het project. Zo komt er een nieuwe inrichting van het sportterrein en andere openbare ruimte rondom het gebouw. Het doel is om de skischool aan de Folkert Elsingastraat een prominente plek te geven nabij het nieuw ingerichte sportterrein, evenals de boksschool. De kunstgrasvelden van korfbalvereniging Trekvogels blijven op dezelfde plekken liggen. Verder is het nog de vraag hoe de plannen precies werkelijkheid gaan worden. De ideeën van het nieuwbouwproject zitten echt nog in hun beginfase. MIX grenst aan winkelcentrum het Lage Land. De supermarkt, kinderdagverblijven, scholen en sportvoorzieningen liggen allemaal op loopafstand. Voor de liefhebbers van natuur ligt het Prinsenpark op drie minuten fietsen en het Kralingse Bos op acht minuten. Wil je naar het centrum van Rotterdam, dan is het ongeveer een half uur per fiets/Openbaar Vervoer en een kwartier met de auto. De start van de verkoop/verhuur van de woningen is naar verwachting in de tweede helft van 2023. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden kijken op de projectsite woneninmix.nl.