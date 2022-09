De vrijdag in Rotterdam-Hoogvliet aangehouden tieners met nepvuurwapens betreffen een 13-jarige jongen uit Hoogvliet en een 15-jarige jongen uit Spijkenisse. Agenten losten bij de aanhouding een waarschuwingsschot. De jongens zijn inmiddels heengezonden.

Een getuige had in de Albert Heijn op de Binnenban een jongen gezien met iets dat sprekend op een vuurwapen leek. "De jongen droeg het voorwerp in zijn broeksband'' vertelt een politiewoordvoerder. "Deze getuige zag dit aan voor een vuurwapen en belde toen 112.''

De gealarmeerde agenten wilden geen risico nemen en besloot de jongen buiten de supermarkt aan te houden. Als een verdachte de aanwijzingen van de politie niet opvolgt en mogelijk vuurwapengevaarlijk is, dan kan een waarschuwingsschot gelost worden. De tiener had het 'vuurwapen' uiteindelijk in een prullenbak gegooid. Het bleek een levensecht speelgoedpistool.

Ondertussen was duidelijk geworden dat bij nóg een jongen een wapen was gezien. Agenten zagen hem met een paar anderen in de directe omgeving en hielden ook hen staande. Hij had een soortgelijk speelgoedwapen bij zich. De politie heeft de speelgoedwapens ingenomen en de jongens meegenomen naar het bureau.

Op het politiebureau werden de ouders geïnformeerd en de jongens heengezonden. Het is onduidelijk wat de tieners met de neppistolen van plan waren. Met een speelgoedpistool kan niet geschoten, maar gedreigd worden.