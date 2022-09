In de Penitentiaire Inrichting De Schie in Rotterdam heeft zaterdagochtend korte tijd brand gewoed. De brand ontstond bij een droger in het washok. Een recreatieruimte voor gedetineerden moest hierdoor worden ontruimd.

De gedetineerden werden teruggeleid naar het cellencomplex, wat niet ontruimd hoefde te worden. Het vuur is inmiddels geblust. De brandweer stelt een plan op om de ruimte waar de brand gewoed heeft te ventileren.