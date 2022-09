De ziekenhuizen in deze regio hebben een schrijnend tekort aan verpleegkundigen. Bedden die ze wel hebben - ook in de operatiekamers - blijven daardoor onbezet. Uit een rondgang van het AD blijkt dat alleen de vier Rotterdamse ziekenhuizen op dit moment samen al 566 vacatures hebben.

Op verzoek van het AD hielden het Erasmus MC, het Franciscus Gasthuis & Vlietland, het Maasstad Ziekenhuis en het Ikazia Ziekenhuis deze maand bij hoe hun personeelsbezetting was. Omdat in de zorg veelal in deeltijd wordt gewerkt, betekenen 566 vacatures dat men nog honderden medewerkers méér tekort komt.

Dure zzp'ers

Een gevolg daarvan is dat relatief dure zzp'ers moeten worden ingevlogen. "Daardoor geef je een paar miljoen euro teveel uit aan loonkosten die je graag aan de vaste medewerkers zou willen besteden", zegt onder meer Marjolein Tasche, voorzitter van de raad van bestuur van het Franciscus.

Dan nog lukt het niet de beddencapaciteit die de vier hebben, volledig te benutten. Zo zegt men bij het Erasmus MC bijvoorbeeld over de 56 bedden tellende ic-afdelingen: "Dat is de capaciteit, niet de daadwerkelijke bezetting."

Alle zeilen bijgezet

Tegelijkertijd worden alle zeilen bijgezet en wordt alle creativiteit aangewend om zoveel mogelijk aan de vraag tegemoet te komen. In het samenwerkingsverband deRotterdamseZorg, waarin onder meer alle ziekenhuizen (tot aan Zeeland toe) zijn vertegenwoordigd en dat meer dan 1500 vacatures heeft verzamelend, worden alternatieven aangeboden om kostbare zzp'ers te kunnen vervangen door flexibeler personeel dat toch in loondienst is.

En in het Maasstad Ziekenhuis werkt men sinds enkele maanden met het Operationeel Coördinatie Centrum. Van daar uit wordt de gehele dag gemonitord hoeveel bedden en verpleegkundigen beschikbaar zijn en hoeveel patiënten.