In een bakkerij aan de Koolhovenstraat in Schiedam heeft de politie zondag maar liefst 4800 koekjes gevuld met hennep aangetroffen. Verderop in de omgeving werden nog eens tientallen dozen met gevulde koekjes gevonden. Een 53-jarige Rotterdammer en een 39-jarige Schiedammer zijn aangehouden.

Ook werd bijna 90.000 euro aan contanten in beslag genomen. De mannen zijn inmiddels vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. Op last van de burgemeester is de bakkerij gesloten. De gemeente Schiedam, het Openbaar Ministerie en de politie werkten samen in dit onderzoek waarbij de verdachten en hun bijzondere bakkerspraktijken eerder dit jaar in beeld kwamen. Het leidde afgelopen zondag naar de vondst van de duizenden gevulde koekjes.