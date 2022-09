Een helikopter van het leger die middenin de stad landt? Dat gebeurt ook niet iedere dag, maar woensdagavond vlogen er zomaar grote transporthelikopters boven park De Twee Heuvels in Rotterdam-Zuid. Het had alles te maken met een legeroefening, waarbij in totaal drie legerhelikopters enkele uren rondom het park en omgeving vlogen.

Tijdens de oefening moesten twee transporthelikopters (een zogenoemde Chinook- en Cougar-helikopter) zogenoemde buitenlandingen maken. Dat is het maken van een landing op een niet-standaardlocatie, zegt de landmacht. Terwijl de transporthelikopters de eenheden afzetten, 'bewaakte' de Apache-gevechtshelikopter het luchtruim. De vliegers worden in Nederland blootgesteld aan dit soort complexe situaties, zodat ze op missies weten hoe ze daarmee om moeten gaan. De oefening van de land- en luchtmacht bleef overigens niet onopgemerkt, want op sociale media deelt men verschillende beelden van de helikopters rondom het park. Klachten Om in Rotterdam-Zuid te komen, vlogen de voertuigen woensdagavond ook over andere zuidelijk gelegen delen in de regio. Daardoor hoorden inwoners in onder meer Barendrecht, Ridderkerk en Zuid-Beijerland het geluid van de helikopters, die sommigen 'extreem laag over appartementen' vonden vliegen. Het is overigens lang niet de eerste keer dat het leger in Rotterdam oefent. Aan het begin van dit jaar vlogen ook al enorme legerhelikopters urenlang rondjes boven de stad en dat leverde indrukwekkende beelden op.