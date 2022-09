Restaurant Rotonde heeft de Falco Eleonora Award in de wacht gesleept voor meest onderscheidende plek voor duurzaam eten en drinken. Het Rotterdamse restaurant aan de Goudsesingel bereidt de groenten die de eigenaren zelf ophalen bij telers in de buurt van de stad.

Eigenaren Roy Lammers, Jord Coree en Birk Heijkants halen hun biologische ingrediënten alleen bij lokale leveranciers. Ze noemen zichzelf een progressief restaurant en wijnbar. Dat valt in de smaak bij de vakjury, die vindt dat het restaurant zich met het concept het meest onderscheidt.

In de prijzen

De Falco Eleonora Award is een themaprijs binnen de Gaia Green Awards, de duurzaamheidsprijzen die sinds 2016 elk jaar worden uitgereikt aan groene Nederlandse en Belgische strandpaviljoens, hotels en restaurants. De uitreiking vond woensdag plaats op de horecavakbeurs Gastvrij Rotterdam in Ahoy.

Ook een ander restaurant in de regio viel in de prijzen. Restaurant aan Zee in Oostvoorne won de prijs voor duurzaamste strandpaviljoen. Ook kreeg de horecaplek de publieksprijs uitgereikt.