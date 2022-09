De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in Rotterdam krijgen voorlopig geen beschikking over een wapenstok. Dat schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb namens de Rotterdamse driehoek (Openbaar Ministerie, politie en burgemeester) aan de gemeenteraad.

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie) maakte afgelopen juni bekend dat Nederlandse boa's vanaf 1 juli onder voorwaarden een korte wapenstok mogen dragen en gebruiken. Maar daarvoor moesten gemeenten wel eerst een vergunning aanvragen bij justitie, politie en burgemeester. Die vergunning komt er dus voorlopig niet in de Maasstad.

Volgens de Rotterdamse driehoek hebben boa's op dit moment voldoende handhavingsmiddelen. Een wapenstok levert geen bijdrage aan de verdediging. "boa's hebben de bevoegdheid tot het gebruik van geweld, volgens de protocollen en richtlijnen van proportionaliteit en subsidiariteit. Daarnaast beschikken zij over handboeien en zijn ze uitgerust met een portofoon, bodycam en steekwerende vesten", schrijft Aboutaleb.

Samenwerking met politie

Ook wijst de Rotterdamse burgemeester in de brief naar de afspraken met de politie over samenwerking, ondersteuning en back-up. "Als ondersteuning nodig is van de politie, zijn zij zeer snel ter plaatse door de telefonische hotline tussen de meldkamer politie en de meldkamer Stadsbeheer." Op plekken waar veel overlast is, trekken boa's samen met de politie op. "De driehoek is van mening dat dit momenteel voldoende is."