Op de Parklaan in Rotterdam is een armoedekamp gebouwd. Met tenten, gemaakt van karton, werd aandacht gevraagd voor de grote groep Rotterdammers die al heel lang in armoede leeft. Worden tentenkampen hét straatbeeld van Rotterdam? "Ik vecht iedere dag keihard om het niet zo ver te laten komen."

Stichting Warm Rotterdam wil met dit kamp de nieuwe 'armoederealiteit' laten zien, nu steeds meer huishoudens in de financiële problemen raken door de torenhoge energieprijzen en dure boodschappen. "De signalen die we krijgen vanuit de stad en woningcorporaties is dat als het zo doorgaat, mensen uit hun huis worden gezet", zegt directeur Annemarieke van Egeraat. "Omdat mensen het financieel niet bolwerken. Ik zag van de week in het Euromastpark al twee tentjes staan."

Voor Monique (48) is het armoedekamp haar 'ergste nachtmerrie'. "Ik vecht keihard om het niet zo ver te laten komen. Het is iedere maand creperen", zegt ze. Ze leeft van 100 euro in de maand en kwam ooit terecht in de crisisopvang. "Dat wil ik nóóit meer meemaken. Ik doe heel hard mijn best om m'n vaste lasten te betalen. Dan maar weinig eten op tafel."

"Dit is het schrikbeeld van iedereen die weinig te besteden heeft", zegt Ellen Abbenhuis (61), die dertien jaar in armoede heeft geleefd en haar huis dreigde te moeten verlaten door een huurschuld van 7000 euro. "Je hele bestaan wordt onder je voeten weggetrokken." Met haar stichting Bewonerscommissie Verenigd IJsselmonde helpt ze nu mensen om uit de schulden te blijven.

Het armoedekamp is bewust op Prinsjesdag gebouwd. Op een van de tenten hangt een vlag met een kroon erop op z'n kop. "Uit protest", zegt Van Egeraat. "Vanaf 2013 is het woord armoede maar negen keer gevallen tijdens de troonrede en altijd in verband gebracht met het buitenland." Dus las Van Egeraat haar eigen troonrede voor, waarin ze aandacht vroeg voor de situatie hier in deze stad, waar zo'n 89.000 Rotterdammers van minder dan 50 euro leefgeld per week leven.