Automobilisten die woensdag dachten handig de file op de 's-Gravendijkwal te omzeilen door de noodstrook te gebruiken, kwamen van een koude kermis thuis. Aan het eind van de weg stonden agenten hen op te wachten om een boete van 150 euro uit te schrijven. Uiteindelijk werden zo ruim 40 bestuurders op heterdaad betrapt.

Automobilisten kunnen op de 's-Gravendijkwal al een hele poos over slechts één van de twee rijbanen. Het is een van de veelbesproken verkeersexperimenten rond de Maastunnel. Omdat er door de rijbaanafsluiting soms lange files op de 's-Gravendijkwal ontstaan, had woensdag niet iedereen zin om zich aan het experiment te houden.