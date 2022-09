Een 31-jarige Rotterdammer is vorige week vrijdag in de Rotterdamse wijk Oosterflank aangehouden op verdenking van ontvoering en gijzeling van een 29-jarige Fransman. Het Openbaar Ministerie wil niet teveel op details ingaan, omdat het onderzoek nog loopt, maar laat weten 'blij te zijn dat het slachtoffer levend is aangetroffen'.

Europol kreeg vorige week donderdag een verontrustend bericht van de Franse autoriteiten over de mogelijke gijzeling van een man uit Montpellier in Rotterdam. Na een groot onderzoek trof de politie de man aan in een woning in Oosterflank. Hij werd in de badkamer gevonden met zijn handen en voeten aan elkaar getapet.

Over de toedracht en mogelijke verwondingen wil het OM niets zeggen. "Het onderzoek loopt nog en er zijn mogelijk meerdere verdachten in beeld", aldus een woordvoerder van het OM. Er werden in de woning diverse versnijdingsmiddelen, drugs en patronen aangetroffen. "Er zou een drugsconflict aan ten grondslag kunnen liggen", aldus de OM-woordvoerder. "Maar dat onderzoek loopt dus nog." De politie sluit niet uit dat meer aanhoudingen volgen.

De verdachte Rotterdammer is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft 14 dagen langer vastzitten.