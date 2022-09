Eigenlijk hadden er afgelopen zomer al metro's moeten rijden naar het nieuwe metrostation Hoek van Holland Strand, maar nu lijkt het er sterk op dat dit niet meer voor 10 november gaat gebeuren. Zo is de noodzakelijke drie weken durende test volgens de toekomstige dienstregeling nog niet gestart.

Tijdens het drie weken durende 'proefbedrijf' wordt er volgens de toekomstige dienstregeling, maar nog zonder passagiers gereden door de RET. Na deze testperiode is er volgens wethouder Vincent Karremans van Rotterdam sowieso nog vier weken nodig, voordat een definitieve vergunning voor metroritten met reizigers tussen Hoek van Holland Haven en Strand gereed is. De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) moet die vergunning verlenen.

Begin juli meldde wethouder Vincent Karremans van de gemeente Rotterdam dat metro's naar Strand niet voor oktober gaan rijden. Met oktober in aantocht, kon de woordvoerder van Karremans woensdag nog geen datum noemen. "Half oktober verwachten we meer te kunnen melden over de planning." De RET kan ook niets zeggen over het project, omdat afgesproken is dat projectuitvoerder Rotterdam het woord voert.

Het was van meet af aan de bedoeling dat de eerste metro's naar Strand afgelopen zomer zouden rijden. De eerste testritten vonden half mei al plaats. De werkzaamheden aan de nieuwe stations Haven en Strand en het daartussen gelegen nieuwe stuk spoor zijn inmiddels zo goed als afgerond.

Reizigers die per openbaar vervoer naar het strand willen, moeten nu nog gebruikmaken van bus 611. Die brengt badgasten vanaf het tijdelijke metrostation Haven in vier minuten naar het strand.

