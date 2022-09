De strijd om de Breepleinkerk in de Rotterdamse wijk Hillesluis leeft op. Partijen die het gebouw - en vooral de orgelzolders - in ere willen herstellen, waren eerder door de rechter in het ongelijk gesteld. Maar ze laten weten in hoger beroep te gaan.

De kerk is mede bijzonder omdat die geldt als 'het Achterhuis van Rotterdam'. Op de orgelzolders doken tijdens de oorlog drie Joodse gezinnen onder, ze wisten te overleven en er werd zelfs een baby geboren. De ruzie om de kerk ontstond toen de oude eigenaar, de Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid (PGRZ), het gebouw begin 2021 verkocht aan de Levend Woord Gemeente, die er ook al jaren gebruik van maakte. Dit doorkruiste de plannen van de stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam om samen met de gemeente de boel te renoveren en van de orgelzolders een museum te maken. De kerkgangers van Levend Woord hebben eerder aangeven dat de stichting gebruik kan blijven maken van de orgelzolders, maar dat is volgens voorzitter Eric Matser niet genoeg. "De kerk verkeert in erbarmelijke staat en de huidige eigenaar heeft het geld niet om hier iets aan te doen." Eerder heeft de rechter de transactie uit 2021 rechtsgeldig verklaard, maar Matser wil dat een hogere rechter hier nog eens naar gaat kijken. Een zegsman van PGRZ laat weten het hoger beroep jammer te vinden. "Dit is zonde van al het geld dat zo'n rechtszaak kost." Arend Clements wijst erop dat de andere partij ook bot heeft gevangen bij de interne rechtspraak van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), waar de zaak niet ontvankelijk werd verklaard. "Wij hebben bij de verkoop uiterst zorgvuldig gehandeld. Er kunnen wel 1001 plannen liggen voor het kerkgebouw, maar de Levend Woord Gemeente had recht op eerste koop. Dat was nu eenmaal de werkelijkheid."