Nog geen tien minuten stond een Rotterdamse verdachte buiten het politiebureau in Rotterdam-Charlois, toen hij alweer terug kon. De man had dinsdag kort vastgezeten voor een eerder gepleegd strafbaar feit, maar mocht na een aantal uur weer gaan. Eenmaal buiten ging het echter weer mis: de man sloeg twee ruiten in van een geparkeerd politievoertuig.

De man is opnieuw aangehouden en meegenomen naar het bureau. "Helaas kunnen wij dit voertuig nu niet gebruiken voor de mensen die onze hulp wel waarderen", schrijft de politie Charlois op Facebook.