Zijn eigen baby leed dagenlang helse pijnen na de gruwelijke mishandeling door zijn geliefde, maar toch schakelde Marius B. (34) geen medische hulp in. Pas na twee dagen kwam de vader in actie. Het lijkwitte dochtertje werd meer dood dan levend binnengebracht bij een Rotterdamse huisarts. Een misdrijf, zo oordeelde de Rotterdamse rechtbank dinsdag.

Volgens de rechters had B. zijn kind in hulpeloze toestand gelaten, 'zonder noodzakelijke medische hulp te verlenen'. "In plaats daarvan koos verdachte ervoor om zijn toenmalige partner te beschermen'', luidde de conclusie. "Hoewel het van levensbelang had kunnen zijn medische hulp in te schakelen.''

De 26-jarige moeder Agnieszka P. (26) takelde haar zes weken oude baby op 6 mei 2019 op verschrikkelijke wijze toe. Na het drinken van halve liters bier, het roken van twee joints en slikken van antidepressiva beukte ze in op het kind, dat meer dan dertig breuken in haar ribbetjes opliep en talloze bloedingen.

"Ik stond naast haar bed en Sophia* huilde. Ik trok aan haar en sloeg met mijn vlakke hand. Mijn handpalm deed de volgende dag pijn'', zei de vrouw tijdens haar rechtszaak. Ze kreeg 38 maanden cel opgelegd.

Vader B. kwam aan het einde van die avond thuis. Volgens het Openbaar Ministerie was onder meer uit een bericht aan een vriend overduidelijk dat hij de ernst van de verwondingen inzag, maar sloeg hij geen alarm. B. zou bang zijn geweest dat zijn partner dan in de cel zou terechtkomen. Over de oorzaak van de verwondingen logen hij en zijn partner aanvankelijk ook bij de huisarts.

"Ook al had B. haar verwondingen zelf niet toegebracht, hij heeft zijn dochter in de steek gelaten'', aldus de aanklager die tien maanden cel eiste.

In tegenstelling tot bij de moeder kwam de rechtbank bij B. juist tot een lagere straf. Zo was volgens de rechter niet bewezen dat het letsel van de baby erger was geworden door het uitblijven van medische hulp.

B. moet 3000 euro schadevergoeding betalen aan zijn eigen dochter, dat als pleegkind is opgenomen in het gezin van de ambulanceverpleegkundige die met het meisje naar het ziekenhuis reed.

*Sophia is een gefingeerde naam