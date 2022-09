Een snackbarmedewerker aan het Prinsenplein in Rotterdam-IJsselmonde heeft maandagavond een snee in het gezicht opgelopen na een handgemeen met een ontevreden klant en twee familieleden van haar. Hij is in ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. De drie klanten zijn aangehouden.

Rond 17.15 uur kwam de klant verhaal halen bij de snackbar omdat het eten dat ze daar eerder had gehaald bedorven zou zijn. Dit ging gepaard met zoveel agressie dat medewerkers besloten haar de zaak uit te zetten. Zij kwam echter kort daarna met geweld en met twee familieleden van haar weer de winkel binnen, waarna er een handgemeen ontstond tussen de drie personen en een van de snackbarmedewerkers. Hierbij liep de medewerker een snee in het gezicht op. Hij is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. De andere medewerkers liepen geen verwondingen op. Onderzoek Het is onduidelijk met wat voor voorwerp de medewerker is verwond. Dit wordt nog onderzocht. De politie is direct na het incident gebeld en de drie klanten zijn aangehouden. Het gaat om twee Rotterdamse vrouwen van 20 en 26 jaar en een 51-jarige Rotterdammer. Zij zitten nog vast.