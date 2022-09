De twee inzittenden van een busje dat zaterdagavond te water raakte bij Krimpen aan de Lek zijn een 89-jarige vrouw uit Nieuw-Lekkerland en een 66-jarige man uit Sprang-Capelle. Volgens de politie was er sprake van een 'inschattingsfout' van de bestuurder.

Bemanning van de pont die tussen Krimpen aan de Lek en Kinderdijk vaart, was er zaterdag razendsnel bij om in te grijpen. "De schipper zag het ongeluk gebeuren", vertelt Herbert de Visser van de veerdienst. "Hij was net aan de overkant, maar is vol gas teruggevaren. Binnen een paar minuten was hij bij het busje."

Met de pont probeerde de schipper te voorkomen dat het voertuig verder af zou drijven. Een collega gooide intussen reddingsmiddelen naar het voertuig toe. Twee passagiers van de veerpont zijn het water ingesprongen om de inzittenden uit het voertuig te halen.

Op het incident kwamen veel hulpdiensten af. Ook een duikteam werd opgeroepen, maar door het snelle handelen van de omstanders, was hun inzet niet meer nodig. Per ambulance zijn de inzittenden naar het ziekenhuis vervoerd voor controle.

De Visser is trots op zijn mensen. "Als zij niet zo alert waren geweest, was het heel anders afgelopen." Het veerbedrijf wil graag in contact komen met de passagiers die bij de reddingsactie betrokken waren. "Om erover na te praten." Met de familie van het vrouwelijke slachtoffer is al contact geweest. "Een familielid is aan boord geweest om de jongens te bedanken voor hun inzet."

Volgens de politie was het ongeluk het gevolg van een 'verkeerde inschatting' van de chauffeur. Wat er precies misging, kon de woordvoerder niet vertellen.