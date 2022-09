Een woning aan de Zwaanshals in Rotterdam-Noord is in de nacht van zondag op maandag beschoten. Niemand is hierbij gewond geraakt. De politie kan nog niet zeggen of er iemand thuis was ten tijden van het incident. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet aangehouden.

Rond 1.00 uur kwam de melding binnen bij de politie. Zij gingen er direct op af, maar de verdachte was al op de vlucht geslagen voordat de agenten arriveerden.



Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. "We zijn het aan het uitzoeken", aldus een politiewoordvoerder. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam