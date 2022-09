Een busje met twee inzittenden is zaterdagavond ter hoogte van de Veerpont aan de Kerkestoep in Krimpen aan de Lek het water ingereden. Met hulp van omstanders zijn de twee inzittenden uit de auto en het water gehaald. Zij zijn ter controle vervoerd naar het ziekenhuis.

Het incident gebeurde rond 21.43 uur. "Het busje is in het water gereden toen de pont aan de overkant was, bij Kinderdijk. Toen de bemanning het nieuws hoorde zijn zij snel teruggevaren en hebben passagiers van de pont de twee inzittenden uit het water weten te halen", vertelt een medewerker van de veerpont. Zij zelf was niet bij het incident aanwezig, maar is heel blij dat het goed is afgelopen. "Het had ook anders kunnen lopen."

Het is nog onduidelijk hoe het busje ter water is geraakt. "Dat wordt allemaal nog uitgezocht", aldus een woordvoerder van de politie. Mogelijk gaat het om een taxibusje, maar dat kon de politie zondagochtend nog niet bevestigen.

Voor het incident kwamen hulpdiensten met spoed ter plaatste. Ook een duikteam werd opgeroepen, maar door het snelle handelen van de passagiers, was het team niet meer nodig. Per ambulance zijn de inzittenden naar het ziekenhuis vervoerd voor controle.