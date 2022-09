Een restaurant aan de Vijf Werelddelen in Rotterdam-Zuid is in de nacht van zaterdag op zondag meerdere keren beschoten. Dat meldt de politie. Hierbij is niemand gewond geraakt. De schutters zijn direct na het incident op de vlucht geslagen.

Het forensisch team van de politie heeft zondagochtend uitgebreid sporenonderzoek gedaan bij het restaurant. Hierbij troffen zij meerdere kogelinslagen aan. Er is een buurtonderzoek opgestart en camerabeelden vanuit de omgeving zijn vastgesteld om vast te stellen wat er precies is gebeurd. "We zijn druk bezig met het onderzoek", aldus een politiewoordvoerder.