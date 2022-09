De dertig hartpoppetjes van Heart Work Heroes zijn vanaf maandag ruim drie weken te zien in het Erasmus MC. Daarna worden de beelden geveild. Met de opbrengst wil de organisatie jongeren in Rotterdam stimuleren om in de zorg te gaan werken. Herman Poort (43), initiatiefnemer van de hartpoppetjes, noemt het de 'kers op de taart' dat de beelden nu staan tussen alle hardwerkende zorgmedewerkers. "Voor hen hebben we ze uiteindelijk gemaakt."

De hartpoppetjes zijn tentoongesteld omdat de mensen het jammer vonden dat ze eind juni uit de stad weggehaald werden. Ze zullen twee weken in het Timmerhuis blijven en daarna in het Erasmus MC. 'Tussen al de zorgmedewerkers wie we met de beelden een hart onder de riem wilden steken.'

Elk beeld is voorzien van een QR code waarmee de informatie over de kunstenaar te vinden is.

Na de expositie zullen de beelden geveild worden. Dat zou in eerste instantie plaats vinden in de stad, maar de poppen liepen schade op en dat zorgde voor vertraging in de planning. De veiling zal op 13 oktober plaats vinden.

De opbrengst van de veiling zal overgedragen worden aan initiatieven die jongeren enthousiast maken om in de zorg te werken. De Giovanni van Bronckhorst Foundation is daar eén van.

waar de beelden uiteindelijk zullen eindigen hangt volgens de initiatiefnemer helemaal af van de kopers.